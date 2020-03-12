Задержанная похитила мобильный телефон школьника из рюкзака, который находился в раздевалке, пока сам ученик был на спортивном занятии...
Сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Южное Медведково задержана подозреваемая в краже у несовершеннолетнего.
В отдел полиции обратилась жительница столицы. Женщина сообщила, что у её несовершеннолетнего сына в помещении одного из общеобразовательных учреждений пропал мобильный телефон.
В ходе отработки оперативной информации сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 41-летняя сотрудница буфета данного учебного учреждения. Установлено, что задержанная похитила мобильный телефон школьника из рюкзака, который находился в раздевалке, пока сам ученик был на спортивном занятии. Похищенное изъято.
Дознанием территориального отдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
Пресс-служба УВД по СВАО
(495) 616-06-29