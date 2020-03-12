Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности пешеходов, пройдут в период с 12 по 22 марта.

Одними из основных проблемных вопросов, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения на территории Владимирской области, по итогам прошедших 2 месяцев 2020 года стали гибель и травмирование пешеходов. За указанный период в областном центре зафиксировано 43 наезда на пешеходов, 12 аналогичных ДТП произошли в Муромском районе, 8 - в Суздальском, 5 - Александровском, 8 - в Ковровском. ДТП с пешеходами зафиксированы и в других районах области.С участием детей-пешеходов количество дорожных происшествий также увеличилось с 9 до 11 фактов, в 6 случаях дети получили травмы при переходе проезжей части по пешеходному переходу. Количество наездов на детей возросло в г. Владимир и Суздальском районе.Виновниками дорожно-транспортных происшествий становятся как водители транспортных средств, так и сами пешеходы.В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов сотрудники органов внутренних дел совместно с органами образования, здравоохранения, администраций, общественными объединениями, редакциями средств массовой информации, другими заинтересованными учреждениями и организациями в период с 12 по 22 марта 2020 года проводят пропагандистскую кампанию «Безопасный переход».Будет организован комплекс дополнительных мероприятий, направленных на стабилизацию уровня аварийности, связанной с наездами на пешеходов. Особое внимание будет уделено имеющимся недостаткам в содержании пешеходных переходов, в первую очередь, вблизи детских образовательных организаций.Госавтоинспекция в очередной раз обращается к пешеходам и водителям!Прежде, чем перейти дорогу по пешеходному переходу, необходимо убедиться в безопасности перехода. Если Вас пропускает автомобиль, убедитесь, что транспортные средства, двигающиеся по другим полосам движения, также снижают скорость или уже остановились. Для безопасного передвижения в темное время суток используйте светоотражающие элементы на одежде.Водителям необходимо помнить: если впереди пешеходный переход и перед ним остановился другой автомобиль, продолжить движение можно только после того, как убедились, что перед остановившимся автомобилем нет пешеходов. Это очень важно, поскольку значительная часть ДТП на пешеходных переходах происходит из-за того, что водитель не успевает увидеть пешехода, заслоненного остановившимся транспортным средством.Уважаемые граждане, позаботьтесь о своих родных и близих, особенно – о детях и пожилых! Приобретите и подарите им небольшой, но необходимый сувенир - световозвращающий элемент. Этот небольшой знак поможет водителям увидеть пешехода в вечернее время суток!