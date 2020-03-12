Злоумышленники, работая в одной из клининговых компаний, после уборки в квартире заявительницы взяли ключ от входной двери...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы при содействии сотрудников ЦОРИ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали приезжих мужчину и женщину, подозреваемых в попытке кражи из квартиры.В ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы поступило заявление от жительницы района. Женщина рассказала, что в вечернее время услышала шум в подъезде. Посмотрев через дверной глазок, она увидела мужчину и женщину, которые пытались проникнуть к ней в квартиру. Когда неизвестные открыли входную дверь, они увидели заявительницу, после чего скрылись.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья – 23-летний мужчина и 38-летняя женщина.Установлено, что злоумышленники, работая в одной из клининговых компаний, после уборки в квартире заявительницы взяли ключ от входной двери. Через некоторое время они решили проникнуть в жилое помещение и тайно похитить ценные вещи, однако не смогли этого сделать, так как хозяйка оказалась дома.Следствием ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93