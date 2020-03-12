Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 11% до 10% годовых, заявил глава НБУ Яков Смолий. Прогноз снижения учетной ставки остается в силе, НБУ ожидает снижения ставки до 7% к концу года.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 11% до 10% годовых, заявил глава НБУ Яков Смолий. Прогноз по учетной ставке остается в силе, НБУ ожидает снижения ставки до 7% к концу года.НБУ продолжит внимательно следить за распространением коронавируса в мире и на Украине, влиянием пандемии на мировую и украинскую экономику, отметил Смолий и не исключил, что НБУ ускорит смягчение монетарной политики при благоприятных условиях, сообщает ТАСС.Пока распространение коронавируса в мире оказало "ограниченное и нейтральное влияние" на экономику Украины, подчеркнул Смолий.Учетная ставка НБУ составляла с марта по август 2015 года 30% (максимальное значение), с августа 2013 года по апрель 2014 года — 6,5% (минимальное значение). В 2017 году ставка выросла с 12,5% до 18%, затем НБУ начал снижать ставку.Между тем Банк Англии неожиданно снизил ставку 11 марта на 0,5% до 0,25%.Банк России 20 марта примет решение по ключевой ставке.