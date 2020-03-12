12.03.2020

2020-03-12 15:15:04

Надзорные органы не уйдут из Порецкого, пока все не будет приведено в порядок

Ситуация в селе Порецкое - вновь в центре внимания природоохранной прокуратуры и регионального Управления Россельхознадзора. Причина - жалобы жителей на нарушение экологических норм. Руководству племзавода предстоит ответить и за размещение открытого скотомогильника. Какие выводы сделаны?

-Затопили ферму, большой участок получается, где мы должны были этим годом выпускать на выгул бычков. Неизвестно, чем всё это заражено. И куда теперь мы будем выпускать бычков.

Навозные реки затопили всю его небольшую ферму, жалуется в любительском видео местный житель Кирилл Храпков. Заявление он написал в суздальскую межрайонную прокуратуру. Вот копия документа. Говорит, такая ситуация с января. Но эти реки текли не только по его территории. Навоз, уверены жители, попадает в местную реку Уловку. Ту самую, которая впадает в Нерль.

- Это вот поле, которое рядом с Уловской плотиной, и всё с этих вот полей течёт вот сюда.

В центре внимания Порецкое оказалось после резонансного репортажа «Вестей». Туда мы также выезжали по сигналам жителей. Содержание скота признано «удовлетворительным», подчёркивает помощник владимирского природоохранного прокурора Татьяна Логинова.

Вопросов по состоянию взрослого поголовья не было. Однако, говорят в прокуратуре, проверка не окончена. И, по словам Татьяны Логиновой, предстоит изучить всю бухгалтерскую документацию по «движению скота», начиная с декабря. Что касается жалоб февральских, реакция на них последовала сразу.

Татьяна Логинова, помощник владимирского природоохранного прокурора: «Навоз в реки не должен течь никогда, здоровые ли животные, нездоровые ли животные, навоз не должен течь в реки. Нами очень быстро было подготовлено предостережение о том, что срочно эти поля обваловать. Чтобы не было стока в Нерль. Но там не Нерль, там река Уловка, там угроза есть».

Как выполнено предписание можно судить по этим кадрам. После вмешательства прокуратуры «авгиевы» поля и реку разделяют земляные валы. Задача - предотвратить попадание стоков в воду. Серьёзные вопросы и по фактам декабрьским. Напомним, «Вести» рассказали об открытом скотомогильнике на паевой земле. Находка стала шокирующей.

-У вас открытый скотомогильник. Расскажите, что происходит?



Мужчина на этих кадрах - бывший штатный юрист Порецкого Владимир Сизоненко. Ныне - руководитель ООО «Ренессанс». Общества с символичным названием. Именно «Ренессансу» племзавод Порецкое сдал в аренду всё свое имущество. В природоохранной прокуратуре отмечают: «есть все основания полагать, что скотомогильник был экстренно закопан».

Татьяна Логинова, помощник владимирского природоохранного прокурора: «Были вопросы по захоронению отходов. Эти факты - они подтвердились. На самом деле биоотходы, останки шкур, копыт, внутренних органов были раскиданы по земле, захоронены в почву. На данный момент, в том числе, по постановлению владимирского природоохранного прокурора, должностное лицо Порецкого привлечено к административной ответственности».

Внеплановые проверки в декабре провело и региональное Управление Россельхознадзора. Замруководителя Константин Чистяков рассказывает: все дела о нарушениях административно рассмотрены. Одно из дел- по утилизации биоотходов- сейчас на обжаловании.

Константин Чистяков, заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Владимирской области: «По данному нарушению штраф существенный. Полмиллиона мы вынесли штраф. По одному только делу и по иным в том числе. Ещё одно дело сейчас находится - по факту воспрепятствования законной деятельности - в мировом суде Суздаля».

По словам Константина Чистякова, Порецкое не предоставило необходимые документы «без обоснований». Что касается материала «Вестей», он также приобщён к делу. А вот будет ли эксгумация?

Константин Чистяков, заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Владимирской области: «Обязательно надо сделать и утилизировать в том порядке, в котором положено. На данный момент не установлены ни причины падежа, если он был. Мы вернёмся к этому вопросу обязательно. Если суд скажет, что мы всё сделали правильно, будем настаивать обязательно».

В Управлении Россельхознадзора заявляют: жалобы продолжают поступать. Работа идёт. По выражению сотрудников ведомства, цитата: «Из Порецкого не уйдём, пока всё не будет приведено в порядок».

Мария Платанюк, Александр Чернышёв, Александр Чунаев

«Вести-Владимир»