Президент Владимир Путин – преимущество России, другими государствами он воспринимается как человек, способный эффективно решать задачи развития страны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя критику в адрес депутата Валентины Терешковой.

Президент Владимир Путин – преимущество России, другими государствами он воспринимается как человек, способный эффективно решать задачи развития страны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя критику в адрес депутата Валентины Терешковой.Накануне парламентарии приняли в третьем чтении законопроекто поправках к Конституции, включая инициативу Терешковой об обнулениипрезидентских сроков. Решение Думы обсуждается за рубежом, отметил Володин."Их не волнует и то, что мы защитили права граждан, нашукультуру, историю. Их волнует в основном один вопрос. Этот вопрос связан споправкой Валентины Терешковой", – сказал спикер Госдумы.Сразу после принятия поправок началась "оголтелаякампания против нее и ее семьи", возмутился председатель нижней палаты.Нападки на Терешкову Володин назвал атаками на страну.Инициированная ею поправка делает страну сильнее, уверен законодатель. "Сегодня, исходя из вызовов, которые есть, и угроз,которые в мире существуют, не нефть и газ наши преимущества. Наше преимущество– Путин, и мы его должны защитить", – подчеркнул Володин.Напомним, что законопроект о былпринят в третьем чтении в среду, 11 марта. Спустя несколько часовнормативно-правовой акт одобрил Совет Федерации.Теперь поправки будут вынесены на общероссийскоеголосование. Оно пройдет 22 апреля, этот день станет нерабочим. Президентподпишет закон только в случае одобрения большинство граждан.