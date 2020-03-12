Пандемия коронавирусной инфекции вынудила власти Осло отменить заключительный этап Кубка мира по биатлону. Соревнования должны были пройти в норвежском Холменколене с 20 по 22 марта.

Пандемия коронавирусной инфекции вынудила власти Осло отменить заключительный этап Кубка мира по биатлону. Соревнования должны были пройти в норвежском Холменколене с 20 по 22 марта.Число заболевших инфекцией, вызываемой вирусом COVID-19 в Норвегии достигло 620. В связи с этим норвежские власти приняли решение об отмене этапа Кубка мира по биатлону. Это решение было поддержано IBU.Таким образом, стартующий в четверг этап в финском Контиолахти станет заключительным в текущем сезоне. Соревнования пройдут без зрителей.