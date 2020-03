В честь певицы Леди Гаги назвали новый вид насекомых. Ученые отметили общее для знаменитой певицы и тропического жука эпатажное чувство стиля.

В честь певицы Леди Гаги назвали новый вид насекомых. Ученые отметили общее для знаменитой певицы и тропического жука "эпатажное чувство стиля".Как сообщает NME, речь идет о новом виде горбатки, который получил название Kaikaia gaga.Специалист из университета Иллинойса Брендан Моррис наблюдал за поведением горбаток в рамках своего исследовательского проекта. Среди тысячи жуков он заметил одну женскую особь, отличавшуюся от других необычными "рожками"."Они не похожи на то, что вы видели раньше", – так ученый охарактеризовал обнаруженного им жука.Университет Иллинойса опубликовал фото жука-Леди Гаги.#ILLINOIS grad student Brendan Morris @BiophileB discovered a new genus and species of #treehopper and named it after @ladygagaKaikaia gaga is a stunner!Release: https://t.co/HhWUKWPxS6 pic.twitter.com/nQikmO7uOU— U of I News Bureau (@NewsAtIllinois) March 10, 2020Теперь Моррис намерен поехать в Никарагуа, чтобы найти других представителей этого вида.21 февраля сообщалось, что ученые назвали новый вид улиток в честь экоактивистки Греты Тумберг. Эти улитки очень чувствительны к засухам, предельным значениям температур и вырождению лесов. Вероятно, этот вид будет тяжело переживать изменения климата.