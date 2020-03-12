Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса. Все команды-участники уже получили уведомления о приостановке чемпионата.

Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса. Все команды-участники уже получили уведомления о приостановке чемпионата. Сроки остановки не называются."Сезон 2019/20 поставлен на паузу, начиная с сегодняшних матчей. НХЛ готовится к любому возможному развитию событий, но без применения поспешных, невзвешенных решений. В лиге прислушиваются к рекомендациям экспертов здравоохранения и местных властей, — говорится в заявлении НХЛ, которое опубликовано в официальном аккаунте лиги в Twitter. – После диагностирования коронавируса у игрока НБА, и потому что многие клубы НХЛ делят арены и раздевалки с коллегами из НБА, повышается вероятность заражения кого-то в НХЛ. Продолжение проведения матчей сейчас не представляется возможным".The NHL pauses the 2019-20 season. pic.twitter.com/bCi776ZFqX— NHL (@NHL) March 12, 2020Накануне те же меры предосторожности были применены и в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и Главной футбольной лиге (MLS). Как сообщает Чемпиоант.Com, также корректировкам проведения подвергнется знаменитая гоночная серия IndyCar – она состоится, но без зрителей.В ближайшее время все спортивные мероприятия будут отменены, это уже очевидно.