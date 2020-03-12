Традиционная торжественная церемония зажжения олимпийского огня, который должен гореть на стадионе в столице Японии во время проведения в этой стране летних Игр-2020, состоялась в Древней Олимпии. Впервые за многие годы на ней не было простых зрителей.

Традиционная торжественная церемония зажжения олимпийского огня, который должен гореть на стадионе в столице Японии во время проведения в этой стране летних Игр-2020, состоялась в Древней Олимпии. Впервые за многие годы на ней не было простых зрителей.Присутствие множества свидетелей одного из самых важных таинств мирового спорта было отменено из-за пандемии коронавируса. Мероприятие посетили президент Греции Прокопис Павлопулос, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, несколько других официальных лиц.Огонь, как это делалось много веков назад в Древней Олимпии, зажгли на алтаре древнего храма Геры при помощи зеркала от солнечных лучей, сообщает ТАСС. Роль верховной жрицы церемонии исполнила актриса Ксанти Георгиу.Сразу после церемонии огонь начнет свой путь в специальной эстафете, которая в течение 8 дней будет идти по Греции, а завершится 19 марта на столичном стадионе "Панатинаикос", где огонь будет передан организаторам Олимпиады из Японии.