Злоумышленник предоставил в страховую компанию поддельные документы о том, что его автомобиль был отремонтирован по страховому случаю на сумму около 1 млн 500 тысяч рублей...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве в сфере страхования.В полицию поступило сообщение от представителя одной из страховых компаний. По его словам, в организацию обратился гражданин с заявлением о выплате страхового возмещения на сумму около 1 млн 500 тысяч рублей. Однако у сотрудников страховой компании возникли подозрения в правомерности такого требования, и они обратились в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 36-летнего приезжего мужчину.Установлено, что злоумышленник предоставил в страховую компанию документы о том, что принадлежащий ему автомобиль был отремонтирован по страховому случаю в автосервисе на указанную сумму, но при проверке выяснилось, что в данном автосервисе ремонт не производился, документы оказались поддельными.Следствием ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60