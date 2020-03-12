Выпуск и годовое обслуживание карты «Мир» для таких категорий клиентов – бесплатны

Клиенты, получающие пенсию на карты Банка УРАЛСИБ международных платежных систем, могут оформить новые карты платежной системы «Мир» в любом отделении Банка. Выпуск и годовое обслуживание карты «Мир» для таких категорий клиентов – бесплатны.В соответствии с требованиями ФЗ №161 от 27.06.2011 г., с 1 июля 2020 года пенсионные выплаты могут зачисляться только на карты национальной платежной системы «Мир», зачисления на карты других платежных систем производиться не будут.Для получения новой карты «Мир» необходимо обратиться в любое отделение ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и написать заявление о выпуске карты. Карта «Мир» может быть выпущена либо к действующему счету, либо с одновременным открытием нового счета. Если карта «Мир» оформляется с новым счетом, менеджер Банка поможет оформить заявление о доставке пенсии на новый счет, клиенту останется передать заявление в Пенсионный фонд. Старая карта другой платежной системы в этом случае может использоваться на те же цели, что и раньше, кроме зачисления пенсионных выплат.Более подробно об оформлении карты можно узнать в отделениях Банка или по телефону 8-800-250-57-57.Для клиентов пенсионеров и льготных категорий граждан комиссия за выпуск карты не взимается/Срок действия - 3 года. Перевыпуск карты по окончании срока действия – 0 руб.,в случаях утраты, порчи Карты или смены фио, утрате ПИН-кода, с новым сроком действия – 299 руб., с прежним сроком действия – 150 рублей. Снятие наличных в любом банкомате (далее АТМ) РФ – 0 руб., за пределами РФ – 1% от суммы операции (далее СО), но не менее 110 руб. Безнал. перевод ден. средств в АТМ и платежных терминалах (БПТ) банка на карту ПС «Мир» банка – 0 руб.; на карту ПС «Мир» согласно перечню, указанному на сайте Банка www.uralsib.ru (далее–перечень) – 1,5% от СО, но не менее 60 руб. Безнал. перевод денежных средств в других коммерческих организациях (далее - КО) на другую карту – 1% от СО, но не менее 60 руб. Безнал. перевод ден. средств в интернет-каналах банка (далее МБ и ИБ) на карту банка – 0 руб.; на карту Мир/Visa/MasterCard другого банка – 1,5% от СО, но не менее 40 руб. Услуга «SMS-сервис» 59 руб. ежемесячно, первые 2 месяца – 0 руб.. Выдача налич. ден. средств с картсчета (без использования карты), (далее - КС) в Пунктах выдачи наличных банка, в котором открыт данный КС: в сумме до 1 000 000 руб. (включительно) - 1% от СО; свыше 1 000 000 руб. до 3 000 000 руб. (вкл-но) - 5% от СО; свыше 3 000 000 руб. - 10% от СО. Зачисл. на КС ден. средств в БПТ банка -0 руб.; в АТМ др. банков согласно перечню - 0,5% от СО; Безнал. перевод ден. средств по картам ПС «Мир»: на Карту ПС «Мир» др. банков согласно перечню - 1,5% от СО, но не менее 60 руб., в других КО на др. Карту - 1% от СО, но не менее 60 руб. В МБ и ИБ: на Карту Мир/Visa/MasterCard др. банка - 1,5% от СО, но не менее 40 руб.; Смена ПИН-кода/Разблокировка Карты: в АТМ - 0 руб.; в АТМ др. банков - 50 руб.; Информация об остатке ден. средств через АТМ др. банков - 30 руб. Начисление процентов на сумму тех. задолженности - двойная ставка рефинансирования Банка России; Пени по несвоевременному погашению суммы тех. задолженности - тройная ставка рефинансирования Банка России; в случае отсутствия операций по счету от 365 до 730 дней - 199 руб. в месяц; в случае отсутствия операций по счету от 730 дней - 250 руб./мес. Условия действительны на 05.03.2020г. Подробная информация по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте . Не является публичной офертой. Реклама. Услуга предоставляется ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015г.Справка:ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 272 точки продаж, 1 547 банкоматов, 528 платежных терминалов.Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.