Режим повышенной готовности вводится в Подмосковье с 13 марта, запрещены публичные мероприятия с более чем 5 тысяч участников. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.

В Московской области вводится режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса COVID-19. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.Документ запрещает проведение на территории Подмосковья массовых мероприятий с числом участников более 5 000 человек. Режим начинает действовать с 00 часов 13 марта 2020 года.Накануне аналогичный запрет был введен в Москве. В частности, был отменен городской фестиваль "Крымская весна". Пока ограничения действуют до 10 апреля. Но в четверг мэр Москвы Сергей Собянин посетил call-центр по вопросам коронавируса и сообщил, что меры по ограничению массовых мероприятий могут быть ужесточены. В Новой Москве начато строительство инфекционной больницы на 500 мест.11 марта ВОЗ признала вспышку нового коронавируса пандемией. Заражены более 120 тысяч человек.