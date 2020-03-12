Сорок километров в час на электросамокате: в Сети обсуждают кадры опасного заезда с ребенком по оживленной трассе. И если взрослый водитель находится в полной защитной экипировке, то маленький пассажир, по словам очевидцев, ехал без шлема. Более того: передвигаться по проезжей части на самокатах вообще запрещено.

Сорок километров в час на электросамокате: в Сети обсуждают кадры опасного заезда с ребенком по оживленной трассе. И если взрослый водитель находится в полной защитной экипировке, то маленький пассажир, по словам очевидцев, ехал без шлема. Более того: передвигаться по проезжей части на самокатах вообще запрещено.Как долго эти двое катались по дороге среди автомобилей, неизвестно: видео обрывается. Теперь его изучает полиция.