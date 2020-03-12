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<a href="https://33live.ru/novosti/12-03-2020-polmilliona-litrov-krovi-vyplesnulos-na-ulicy-argentinskogo-goroda.html" target="_blank">Полмиллиона литров крови выплеснулось на улицы аргентинского города</a> - В Мороне на скотобойне лопнул резервуар и затопил кровью улицы города. По данным местной прессы, объем биологических отходов составлял около 500 тысяч литров.