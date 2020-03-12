Государственная дума РФ отправила вернувшегося из Парижа депутата Сергея Катасонова на карантин.

Государственная дума РФ отправила вернувшегося из Парижа депутата Сергея Катасонова на карантин.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала руководитель думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.Она пояснила такие меры тем, что все, кто побывал в странах, где обстановка с заболеваемостью коронавирусом хуже, чем в России, по возвращению на родину должны в обязательном порядке находиться на карантине.Савастьянова подчеркнула, что сейчас фракция ЛДПР выявляет депутатов и их помощников, которые могли контактировать с Катасоновым, они также будут отправлены на карантин.При этом кабинет парламентария был подвергнут дезинфекции с применением обеззараживающих средств. Пропуск в Госдуму Катасонова и тех, кто контактировал с ним, будет аннулирован на две недели.12 марта лидер ЛДПР Владимир Жириновский проинформировал коллег о том, что депутат из его фракции, несколько дней назад вернувшийся из Франции, продолжал посещать здания Госдумы,и предложил лишить его мандата за то, что подвергал риску других парламентариев: "Он, может, уже заразил десятки людей здесь, он же ходит по Думе".После этого спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин призвал уйти на карантин всех, кто мог контактировать с Катасоновым. Он также поручил провести влажную уборку зала после завершения заседания.