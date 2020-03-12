Финансовый аналитик Джесси Коломбо, верно предсказавший мировой экономический кризис в 2008 году, сделал новый неутешительный прогноз на будущее. По словам специалиста, рынок ждет новое ..

Финансовый аналитик Джесси Коломбо, верно предсказавший мировой экономический кризис в 2008 году, сделал новый неутешительный прогноз на будущее. По словам специалиста, рынок ждет новое потрясение, сообщает телеканал "".Коломбо уверен, что причиной грядущего кризиса станет эпидемия коронавируса COVID-2019. Он напомнил, что в прошлый раз спад экономики произошел из-за кредитных "пузырей" в США, когда граждане перестали платить за ипотеку. Однако аналогичные "пузыри" в Китае более опасны и они могут взорваться в любой момент на фоне бушующей эпидемии коронавируса.