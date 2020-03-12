Точная причина смерти девочки будет установлена по результатам проведения судебно-медицинской экспертизы. Заключение экспертов следователи ожидают получить уже через несколько часов.

Новые подробности дела Лизы Ч. Точную причину смерти тамбовской школьницы установят по итогам проведения судебно-медицинской экспертизы. Специалисты должны передать следователям заключение уже через пару часов, передает ГТРК "Тамбов".Напомним, тело пропавшей без вести школьницы из Тамбовской области обнаружили накануне вечером. Тринадцатилетняя девочка пропала 7 марта. Ее поиски шли на протяжении четырех суток. Подозреваемый в ее исчезновении утверждал, что сбил Лизу на трассе. Подумав, что она умерла, мужчина сбросил тело в реку возле Бокинского моста. После этого водолазы провели обследование русла, однако безрезультатно.В итоге, тело школьницы было обнаружено совсем не там, где изначально рассказывал обвиняемый, а в лесном массиве Котовска, расположенном за много километров от Бокино. Эти кадры обнародовал СК РФ. Отметим, что в настоящий момент подозреваемый помещен под стражу.