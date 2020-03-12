Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры. Лидеры двух стран обсудили выполнение договоренностей по урегулированию ситуации в Сирии и отметили снижение напряженности в идлибской зоне деэскалации.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры. Лидеры двух стран обсудили выполнение договоренностей по урегулированию ситуации в Сирии и отметили снижение напряженности в идлибской зоне деэскалации, сообщат агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля.Главы государства считают важным продолжать совместную работу российских и турецких военных в Арабской Республике, чтобы обеспечить устойчивый режим прекращения огня.Между тем представители российских и турецких вооруженных сил завершили третий день переговоров, которые посвящены патрулированию трассы М4 в провинции Идлиб. Начало совместной работы намечено на 15 марта.Напомним, 5 марта Реджеп Эрдоган встретился с Владимиром Путиным в Москве. Президенты договорились о прекращении огня в Сирии с 6 марта. Помимо этого, российские и турецкие военнослужащие начнут патрулировать трассу М4, которая проходит через Идлиб.