Роскомнадзор объявил о запуске специализированной системы для мониторинга поисковых систем, прокси-серверов и VPN-сервисов

Роскомнадзор объявил о запуске специализированной системы для мониторинга поисковых систем, прокси-серверов и VPN-сервисов. Она работает в автоматическом режиме, отслеживая, как соблюдаются требования по ограничению доступа ресурсам, заблокированным на территории России.Согласно сайту госзакупок, разработка системы обошлась в 19,92 миллиона рублей. Подрядчиком выступил ФИЦ "Информатика и управление" РАН. Пока система функционирует "в режиме опытной эксплуатации"."Система позволяет оперативно в установленные законом сроки проводить проверки поисковых систем и сервисов обхода блокировок (виртуальные частные сети, прокси-серверы, анонимайзеры разных типов) на предмет ограничения доступа к ресурсам, доступ к которым ограничен, по полному перечню таких ресурсов", — цитирует ТАСС пресс-службу Роскомнадзора.В полноценном режиме новая система заработает в течение года. При этом в ведомстве отдельно подчеркнули, что она предназначена исключительно для наблюдения, но не для блокировок сервисов, в том числе VPN.Ранее на этой неделе газета "Коммерсант" сообщила, что Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, заказал исследование на предмет возможности блокировок запрещенных ресурсов в анонимных сетях Tor и Telegram Open Network (блокчейн-платформа, разработку которой ведет команда Павла Дурова), а также интернета вещей.Стоимость контракта оценили в 9,1 миллиона рублей. Предполагается, что работу также поручат ФИЦ "Информатика и управление" РАН.