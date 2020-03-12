Российские фондовые индексы в четверг в первые минуты торгов снизились на 4-6%. Всему виной карантинные ограничения, которые вводят страны после объявления пандемии.

Российские фондовые индексы в четверг в первые минуты торгов снизились на 4-6%. Всему виной карантинные ограничения, которые вводят страны после объявления пандемии, и обвал цены нефти на 5% после заявлений стран ОПЕК о планах увеличить добычу нефти.Индекс Мосбиржи, отражающий рублевую стоимость акций, упал на 4%. Индекс РТС, долларовой стоимости акций, снизился на 6%, по данным торгов.Сильнее остальных подешевели акции "Аэрофлота" — на 8%: крупнейшая авиакомпания страны вводит ограничения на полеты в Европу и США.Фондовые индексы США по итогам торгов, завершившихся рано утром по московскому времени, упали на 5-6%. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился 5,9%, S&P 500 — на 4,9%, NASDAQ — на 4,7%.Японский фондовый индекс Nikkei по итогам торгов, которые закрылись утром по московскому времени, снизился на 4,4%. Снизились и другие индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) после объявления США о временном запрете на въезд из Европы.Индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился меньше всего — на 1,3%, после того как в Китае объявили о выздоровлении 70% заболевших коронавирусом. Гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 4%, как и южнокорейский KOSPI.Экономисты и аналитики в разных странах все чаще говорят о потрясениях для мировой экономики и рынков, которые сравнимы с кризисом 2008 года."Глобальные рынки акций вступили в "медвежий" тренд", — отмечается в аналитическом обзоре "Альфа-Банка", с которым ознакомились 33Live.RuRU.Фондовый индекс S&P500 в среду закрылся на 19% ниже исторически максимального уровня закрытия, зафиксированного в феврале текущего года, а котировки фьючерсов на индекс на сегодняшних торгах позволяют допустить высокую вероятность выхода индекса в область на 20% ниже максимума, что многими участниками рынка считается признаком наступления "медвежьего" рынка, напомнил Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ "ОЛМА"."До начала коррекции вниз отдельные фундаментальные индикаторы указывали на возможный "перегрев" рынка", — отметил эксперт в комментарии для 33Live.RuRU.Так, мультипликатор P/E по индексу S&P500 составлял выше 22.0 (нейтральными можно было бы считать значения не выше 20,0). В итоге наблюдаемого снижения коэффициент P/E по индексу S&P500 понизился до 18,0, однако теперь заметно усилилась неопределенность в оценке числителя, т.е. ожидаемой прибыли компаний.Продолжительность и масштаб пандемии вируса COVID-19 определить затруднительно, как и сложно прогнозировать динамику макроэкономических индикаторов и финансовых показателей эмитентов. Усиление неопределенности создает условия для роста волатильности на фондовом рынке и "ухода от риска", выраженного в концентрации глобального спроса в защитных активах (например, драгметаллы и госдолг США), отметил аналитик ИФ "ОЛМА".