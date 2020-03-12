Министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что правительство страны одобрило закон о запрете высаживать из общественного транспорта детей, даже если у них нет проездного документа. ..

Министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что правительство страны одобрило закон о запрете высаживать из общественного транспорта детей, даже если у них нет проездного документа. Поводом для этого послужил ряд громких инцидентов с выдворением юных россиян в прошлом году, сообщает .Тем не менее, Дитрих отметил, что в регионах власти могут позволить проверяющим спрашивать у "зайцев" удостоверение личности. Он добавил, что прежде такое право имели только представители правоохранительных органов.