Россия временно закрывает границу для граждан Италии и иностранцев, прибывающих с итальянской территории. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Россия временно закрывает въезд на свою территорию для граждан Италии и прекращает выдачу им въездных виз. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.С 13 марта запрещен въезд на территорию РФ граждан Италии, приезжающих для обучения, работы или путешествий. Также российская граница будет и для граждан других государств, которые прилетают в нашу страну из Италии.МВД России предписано приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Россию. МИД поручено уведомить Италию о вводимых мерах. При этом подчеркивается, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.Между тем за сутки число заболевших коронавирусом COVID-19 возросло с 28 до 34 человек. Четыре новых случая зафиксированы в Москве, еще по одному в Калининграде и Краснодаре, сообщает "Россия 24" со ссылкой на оперативный штаб. Все заболевшие в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусу.