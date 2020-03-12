Российский рубль продолжает укрепляться несмотря на снижение цен на нефть и распространение коронавируса COVID-2019. Эти факторы стали причиной обрушения отечественной валюты в последние ..

Российский рубль продолжает укрепляться несмотря на снижение цен на нефть и распространение коронавируса COVID-2019. Эти факторы стали причиной обрушения отечественной валюты в последние дни.В отличие от предыдущих падений, которые происходили на фоне событий на Украине и колебаний на рынке нефти в минувшие годы, на этот раз экономика России проявила большую устойчивость. Благодаря импортозамещению жителям страны больше не грозит значительный рост цен на продовольственные товары. В Министерстве финансов также заверили, что стоимость топлива не изменится вопреки сложившейся ситуации. Официальный на 12 марта 2020 года составляет: 71,47 за доллар и 81,02 за евро.