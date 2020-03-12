Зоологи описали трогательное поведение самок медвежьих павианов, которые не оставляют своих детёнышей даже после их смерти.

Международная команда учёных в течение 13 лет наблюдала за приматами вида медвежий павиан, или чакма, которые обитают в дикой природе в Намибии. Как правило, они живут смешанными группами от 20 до 100 особей.За период наблюдений команда задокументировала 12 смертей детёнышей этих животных, включая один выкидыш и два случая мертворождения. Исследователей интересовала реакция самок на потерю потомства.Зрелище оказалось грустным и трогательным. Самки не покидали умерших детёнышей в среднем от трёх до четырёх дней (порой до десяти дней). Они носили их на руках и даже ухаживали за ними, к примеру, пытались чистить рты.После смерти детёныша самка чакма может проводить с его телом от одного часа до десяти дней.Фото Alecia Carter, UCL.Существует несколько гипотез, объясняющих реакцию приматов на смерть потомства. Как рассказала в пресс-релизе ведущий автор работы Алиша Картер (Alecia Carter) из Университетского колледжа Лондона, "гипотеза социальных связей" предполагает, что сформированные связи между матерью и младенцем настолько прочны, что разорвать их очень трудно.Согласно другой версии, "гипотезе управления горем", самки не сразу расстаются с умершими детёнышами, поскольку так им легче пережить утрату.Также есть "гипотеза неосознанности", которая предполагает, что матери не хватает когнитивных способностей, чтобы различить умерших и живых, но игнорирующих её детёнышей.Наиболее убедительными команде кажутся первые две версии, а вот третья не выдерживает критики. Новое исследование показало, что самки медвежьих павианов по-разному обращаются с живыми и скончавшимися детёнышами, даже если первые больны или апатичны.Так, умерших младенцев самки часто носят за конечности или волочат по земле, чего никогда не делают с живым потомством.Работы такого рода помогают лучше понять особенности поведения и социальных связей у наших дальних родственников.Фото Alecia Carter, UCL.При этом исследователи не могут объяснить, почему некоторые матери подолгу не расстаются с умершими детёнышами. Вероятно, на такое поведение влияет целый ряд факторов, в том числе возраст самки, причина смерти малыша и даже климатические условия."Другие приматы носят с собой своих мёртвых детёнышей в течение гораздо более длительного периода времени: шимпанзе и японские макаки, к примеру, более месяца. Однако павианы чакма путешествуют на большие расстояния в течение дня, а условия в пустыне суровые, поэтому матерям нелегко носить с собой умерших детёнышей в течение долгого времени", — поясняет Картер.По словам специалистов, самцы чакма, как правило, тоже уделяют внимание своим детёнышам: защищают их от угроз и нападений, а порой и делятся пищей.Как оказалось, в редких случаях такое поведение сохраняется и после смерти "наследника". Так, учёные наблюдали, что наиболее вероятные отцы умерших малышей защищали их, угрожая приближавшимся особям. А в одном случае самец перебирал шерсть мёртвого младенца, когда самка временно оставила его труп.Статья с подробным описанием этого исследования опубликована в журнале Royal Society Open Science.Кстати, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, что шимпанзе очищают трупы мёртвых сородичей, а обезьянки-игрунки оплакивают умирающих партнёров.