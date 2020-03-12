Нападающий Сергей Мозякин продолжит выступать за магнитогорский Металлург. 38-летнему хоккеисту будет предложен новый контракт.

Нападающий Сергей Мозякин продолжит выступать за магнитогорский "Металлург". 38-летнему хоккеисту будет предложен новый контракт.Контракт Мозякина с "Магниткой" заканчивался 30 апреля. Были сомнения, что олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира продолжит выходить на лед. Говорилось, что Сергей войдет в тренерский штаб "Металлурга". Но Мозякин решил продолжить выступать за уральцев.Вице-президент "Металлурга" Сергей Ласьков сообщил, что клуб предложил Мозякину годичный контракт. Договор составлен с учетом потолка зарплат.