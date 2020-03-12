Завкафедрой метеорологии и климатологии Московского государственного университета рассказал о предстоящих климатических изменениях в 2020 году. Ученый подчеркнул, что в это лето может принести сильную жару и засуху, в том числе и в Новосибирске.

Завкафедрой метеорологии и климатологии Московского государственного университета рассказал о предстоящих климатических изменениях в 2020 году. Ученый подчеркнул, что в это лето может принести сильную жару и засуху, в том числе и в Новосибирске."Новосибирск, конечно, должен подготовиться. Там бывают пожары. А в этом году возможна настоящая засуха", — отметил Александр Кислов.По словам специалиста, он опасается повторения аномальной жары 2010 года, которая накрыла всю страну. Также ученый рассказал об угрозе лесных пожаров в 2020 году, передает ГТРК "Новосибирск"."Тайга всегда горит. После того, как все сгорело, на том же месте поднимается молодняк. Проблемы могут быть, только если нарушена среда нарушена, то молодняк может встать неправильно. Но такого в Сибири практически нет. Главная опасность в том, что застройку продолжают вести в неположенных местах", — заявил Александр Кислов.