Команда Формулы-1 McLaren снялась с первого этапа гонки Гран-при Австралии. У одного из членов команды выявлен вирус COVID-19.

Команда "Формулы-1" McLaren снялась с первого этапа гонки Гран-при Австралии. У одного из членов команды выявлен вирус COVID-19.Один из членов команды почувствовал себя плохо. Тест на коронавирус оказался положительным. Заболевший был госпитализирован в одну из австралийских клиник. Генеральный директор McLaren Racing Зак Браун и руководитель команды Андреас Зайдл, руководитель команды уведомили руководство "Формулы-1" о случившемся. McLaren сгнялся с первого этапа.Гран-при Австралии должен начаться в пятницу. Но проведение этапа находится под угрозой срыва из-за коронавирусной инфекции.