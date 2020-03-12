Установлено, что злоумышленница для получения кредита представила в банк поддельную справку о доходах...

Оперативники ОМВД России по району Кузьминки г. Москвы задержали 30-летнюю женщину по подозрению в мошенничестве в сфере кредитования.В полицию поступило сообщение от руководителя одного из столичных банков. По его словам, в учреждение обратилась женщина с заявлением о получении кредита. Клиентка представила необходимый пакет документов и получила денежные средства в размере около 1 миллиона 700 тысяч рублей. Однако позже при проверке документов у сотрудников службы безопасности банка возникли сомнения в их подлинности, и они обратились в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую – 30-летнюю жительницу столицы. Установлено, что злоумышленница представила в банк поддельную справку о доходах.Следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18