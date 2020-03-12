Стоимость биткоина в четверг упала более чем на 20% и впервые с мая 2019 года опустилась ниже $6 тысяч.

Стоимость биткоина в четверг упала более чем на 20% и впервые с мая 2019 года опустилась ниже $6 тысяч, свидетельствуют данные торгов. Снижение котировок первой криптовалюты происходит, по мере того как фондовые индексы по всему миру охватывают "медвежьи" настроения из-за опасений, что распространяющийся коронавирус вызовет значительный экономический спад. Падение биткоина грозит подорвать аргумент многих его сторонников о том, что криптовалюта может стать убежищем во времена колебания курсов.По мнению представителя криптофонда NEM, если падение продолжится, то до конца года курс биткоина может опуститься до отметки $1800 за монету.Виджай Айяр (Vijay Ayyar), глава по развитию бизнеса сингапурской криптообменной биржи Луно (Luno) отметил, что инвесторы спешат уйти из любых рискованных активов. Эксперт считает, что, несмотря на то что биткоин сравнивают с золотом, первая криптовалюта считается менее стабильным активом, который держать в данный момент рискованно.Альткоины также обвалились, падение составило более 10%. Наибольшее падение зафиксировано у Bitcoin SV: его курс упал на 32% до $120 за монету. Tezos и Ethereum потеряли 16% и 13% соответственно. XRP упала на 20,86% до $0,16 за токен.На данный момент крипторынок находится в нисходящем тренде. Все криптовалюты из первой десятки падают. Индекс доминирования биткоина составляет 65,4%, рыночная капитализация крипторынка - $170 миллиардов.