Московский таксист доверил управление автомобилем маленькому ребенку, которого держал на коленях. Один из попутчиков снял отца-инструктора на видео.

Московский таксист доверил управление автомобилем маленькому ребенку, которого держал на коленях. Один из попутчиков снял отца-инструктора на видео.Эти кадры были сделаны на днях на Третьем транспортном кольце. Водитель компании "Ситимобил" посадил за руль такси своего сына, которому на вид можно дать года три-четыре. Мальчик без особого интереса наблюдал за происходящим, но в конце концов освоился и взялся за "баранку".Отец держал юного водителя на коленях, а сам поглядывал в смартфон. Были ли в салоне пассажиры, остается неизвестным.Таксист двигался с невысокой скоростью в отличие от прославившейся на всю страну челнинки Агины Алтынбаевой, которая позволила своему сыну сесть за руль и разогнаться до 130 километров в час.