Сын актера Тома Хэнкса Чет рассказал о самочувствии родителей, заразившихся коронавирусом COVID-19. По его словам, Хэнкс-старший и его супруга Рита чувствуют себя нормально: ярко выраженных симптомов заболевания у них нет.

Сын актера Тома Хэнкса Чет рассказал о самочувствии родителей, заразившихся коронавирусом COVID-19. По его словам, Хэнкс-старший и его супруга Рита чувствуют себя нормально: ярко выраженных симптомов заболевания у них нет."Они не волнуются, проходят все медицинские процедуры, – сообщил Чет в Instagram. – Не думаю, что тут есть серьезный повод для беспокойства".По словам Чета, его родители находятся в Австралии: Том Хэнкс участвует там в съемках фильма.Ранее актер сам сообщил в Twitter о том, что заразился коронавирусом. По его словам, они с женой почувствовали симптомы заболевания и обратились к врачу. Тест на коронавирус дал положительный результат.