Люди, инфицированные коронавирусом COVID-19, могут быть заразными на протяжении 37 дней. К этому выводу пришла группа ученых после анализа данных 191 пациента из Китая, 54 из которых умерли. Результаты исследований опубликовал авторитетный медицинский журнал The Lancet.

Люди, инфицированные коронавирусом COVID-19, могут быть заразными на протяжении 37 дней. К этому выводу пришла группа ученых после анализа данных 191 пациента из Китая, 54 из которых умерли. Результаты исследований опубликовал авторитетный медицинский журнал The Lancet.Как уточняют авторы, их работа предназначена, прежде всего, для тех, кто планирует пересидеть болезнь дома. Сейчас медики считают, что оптимальное время карантина – 14 дней.На данный момент во всем мире зарегистрировано 126 тысяч случаев заражения коронавирусом, сообщает агентство "Интерфакс". Свыше 4,6 тысяч человек погибли.Между тем ситуация в России далека от эпидемии, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Поэтому вопроса о переносе всенародного голосования в апреле или Парада Победы в мае не стоит. Штаб под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой пристально следит за обстановкой.