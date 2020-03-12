Главный тренер сборной России Станислав Черчесов продлил контракт с Российским футбольным союзом. Черчесов будет руководить национальной командой до конца 2022 года.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов продлил контракт с Российским футбольным союзом. Черчесов будет руководить национальной командой до конца 2022 года.Таким образом, Станислав Саламович останется во главе нашей сборной и после чемпионата Европы 2020 года. Он будет руководить командой во время отборочного турнира чемпионата мира 2002 и в случае выхода наших футболистов в финальную стадию возглавлять сборную на турнире в Катаре.Станислав Черчесов занимает пост главного тренера сборной России с 2016 года. За это время он руководил нашей сборной на Кубке конфедераций 2017 и на чемпионате мира 2018, где российская команда вышла в четвертьфинал. Под руководством Черчесова сборная России пробилась в финальную часть чемпионата Европы 2020.