Утро в студенческой общаге. Просыпается студент первокурсник:
- Пацаны, надо идти на лекцию, итак опоздали. Просыпается второкурсник:
- Давайте лучше поспим. Третекурсник, проснувшись говорит:
- Лучше пошли сходим за пивом. Четверокурсник оторвавшись от подушки говорит:
- Зачем пиво, давайте лучше сразу водку. Спорили они спорили и решили разбудить студента пятого курса, сославшись на то, что он старше, а значит умнее. Разбудили, а он говорит:
- Давайте бросим монету, если выпадет орёл -пойдём за пивом, если решка - за водкой, если встанет ребром - продолжим спать, а если повиснит в воздухе, то тогда пойдём на лекцию.
еще анекдот!