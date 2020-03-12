12.03.2020

2020-03-12 20:05:07

Ученые-вирусологи рассказали правду о коронавирусе

Коронавирус - так ли это страшно? Последние данные от владимирских вирусологов с мировым именем. Наша съемочная группа побывала в Федеральном научно-исследовательском центре вирусологии и микробиологии в Вольгинском Владимирской области. Директор центра, доктор наук Денис Колбасов рассказал о вирусе и его последствиях.

Все подробности завтра в "Вестях" и на нашем сайте vladtv.ru.