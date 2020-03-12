Поспешивший украинский водитель и его попутчик погибли в столкновении с пассажирским автобусом в Словакии. Авария попала в объектив камеры регистратора.

Поспешивший украинский водитель и его попутчик погибли в столкновении с пассажирским автобусом в Словакии. Авария попала в объектив камеры регистратора.ДТП произошло ранним утром 11 марта в районе города Ружомберок. На кадрах видно, что микроавтобус при выезде с АЗС не уступил дорогу рейсовому автобусу. Водитель последнего попытался уйти от столкновения, выехав на встречную полосу, двигавшийся поперек автомобиль настиг его и там, в результате автобус улетел в кювет.В аварии погибли два гражданина Украины — 26-летний водитель и 23-летний пассажир микроавтобуса. Травмы получили 25 человек, один из них находится в тяжелом состоянии в больнице.