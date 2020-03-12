Средняя сумма кредита в феврале выросла более чем на 30% по сравнению с февралем прошлого года и составила 3 млн рублей

Банк УРАЛСИБ по итогам февраля 2020 года увеличил объемы ипотечного кредитования почти в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В феврале 2020 года было выдано порядка 1,9 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более чем 3,5 млрд рублей. Средняя сумма кредита в феврале выросла более чем на 30% по сравнению с февралем прошлого года и составила 3 млн рублей.Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам несколько программ ипотечного кредитования. На выбор доступны программы на приобретение готового жилья, на покупку строящегося жилья, на рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков, а также программа «Легкий старт» (прежнее название – «Ипотечные каникулы»). Действует программа ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми. Кроме того, клиенты Банка УРАЛСИБ могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка.Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ и подать заявку на получение кредита можно по телефону 8 800-250-57-57, а также и в отделениях Банка УРАЛСИБ.Справка:ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 272 точки продаж, 1 547 банкоматов, 528 платежных терминалов.Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.