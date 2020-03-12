ОМВД России по району Богородское г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшей без вести Борисовой Галины Валентиновны 1953 года рождения...

ОМВД России по району Богородское г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшей без вести Борисовой Галины Валентиновны 1953 года рождения, местонахождение которой неизвестно с декабря 2014 года.Приметы: рост ниже 160 см, на вид 60 лет, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы волнистые, крашенные в светлый тон, короткие.Особые приметы: подбородочная ямка.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8-906-745-92-91, 8-(499)-160-12-10 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73