ОМВД России по району Богородское г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Курбан-Галеева Руслана Саяровича 1981 года рождения...

ОМВД России по району Богородское г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Курбан-Галеева Руслана Саяровича 1981 года рождения, местонахождение которого неизвестно с ноября 2001 года.Приметы: рост 160-165 см, на вид 30-35 лет, нормального телосложения, глаза темные, волосы прямые темные.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8-906-745-92-91, 8-(499)-160-12-10 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73