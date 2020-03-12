Заявитель на территории автомойки оставил автомобиль открытым и ненадолго отлучился, чем и воспользовался злоумышленник...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Басманному району задержали мужчину, подозреваемого в неправомерном завладении автомобилем.В полицию поступило заявление от 21-летнего москвича, работающего в системе каршеринг. Он сообщил, что на Малой Почтовой улице неизвестный угнал автомобиль «Фольксваген Поло», стоимостью более 800 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Красноказарменной улице задержали подозреваемого – 25-летнего, ранее неоднократно судимого, жителя Подмосковья. Установлено, что заявитель на территории автомойки оставил автомобиль открытым и ненадолго отлучился, чем и воспользовался злоумышленник. Он сел в салон и угнал транспортное средство, с его слов, чтобы покататься.По данному факту Отделением дознания ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60