Жители дагестанского села Джемикент устроили самосуд и сильно избили мужчину, осквернившего могилу их матери. Расправу над вандалом сняли на видео.

Жители дагестанского села Джемикент устроили самосуд и сильно избили мужчину, осквернившего могилу их матери. Расправу над вандалом сняли на видео.Конфликт, как можно судить по информации республиканского управления МВД, имеет давние корни — мужчина на протяжении десятилетий конфликтовал с усопшей, а стоило ей отдать Богу душу, решил поквитаться — испражнился на ее могилу и испачкал памятник.Когда история вскрылась, вандалу выписали штраф, но родственники усопшей сочли такое наказание никчемным и отправились самостоятельно вершить правосудие. Родные братья и сыновья женщины избили односельчанина, протащили его на веревке по улице и привязали к трубе у стены дома. Полицейские вмешались в распрю до того, как пострадавшего на глазах десятков зевак измазали навозом.Всех участников самосуда ждет наказание.В расположенном в 33 километрах от Дербента Джемикенте проживают преимущественно этнические азербайджанцы.