В одном из детских садов Одинцово воспитательница применила физическую силу к ребенку. В правоохранительные органы обратились родители четырехлетнего малыша. По данным , девочка ..

В одном из детских садов Одинцово воспитательница применила физическую силу к ребенку. В правоохранительные органы обратились родители четырехлетнего малыша.По данным , девочка рассказала маме и папе, что во время тихого часа ее избила воспитательница за то, что она не хотела ложиться спать. По факту случившегося проводится проверка.