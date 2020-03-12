Он наворовал на 130 тысяч рублей

46-летний житель Гусь-Хрустального обвиняется в совершении пяти грабежей и краж на сумму 130 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.По версии следствия, в июне прошлого года обвиняемый украл с прилавка магазина еду. Продавцы пытались его остановить, но он убежал. Далее он залез в открытый частный дом, откуда на глазах хозяйки украл деньги, лежащие в её сумочке.Позже выяснилось, что он таким же образом залез ещё в три квартиры в Гусь-Хрустальном, откуда похитил золотые украшения, мобильный телефон и деньги. Уголовное дело передано в суд.