Фигурант похищал деньги, мобильные телефоны и золотые украшения.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении пяти преступлений, предусмотренных ст.161 УК РФ (грабеж) и ст.158 УК РФ (кража).По версии следствия, в июне прошлого года обвиняемый, находясь в одной из торговых точек в городе Гусь-Хрустальный, похитил с прилавка продукты питания. Продавец попыталась задержать злоумышленника, но он скрылся с похищенным с места совершения преступления.Продолжая свою противоправную деятельность, фигурант зашел на территорию частного дома, который оказался открытым, проник в помещение, откуда похитил денежные средства, находившиеся в дамской сумочке. Хозяйка жилища заметила обвиняемого и попыталась остановить его, но он скрылся.Фигурант был задержан сотрудниками полиции на территории города Гусь-Хрустального в ходе проведения оперативных мероприятий. Свою вину в содеянном мужчина признал.В ходе следствия установлено, что злоумышленник, проник еще в три квартиры в Гусь-Хрустальном, откуда похитил золотые украшения, мобильный телефон и деньги.Общая сумма ущерба, причиненного собственникам, превысила 130 000 рублей.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.