Калининградский суд считает экс-полицейского виновным в гибели задержанного. Речь идет о трагедии, случившейся в октябре минувшего года, напоминает ГТРК Калининград. Ленинградский районный суд рассмотрел апелляцию подсудимого, но принял решение оставить его в СИЗО.

Калининградский суд считает экс-полицейского виновным в гибели задержанного. Речь идет о трагедии, случившейся в октябре минувшего года, напоминает ГТРК "Калининград".Молодой мужчина был задержан за мелкое хулиганство, доставлен в отделение и, находясь в камере, погиб — обварился кипятком. Как выяснило следствие, в помещении была повреждена батарея. Из трубы лился кипяток. Зная это, бывший начальник смены ничего не предпринял.Ленинградский районный суд рассмотрел апелляцию подсудимого, но принял решение оставить его в СИЗО. Кстати, обвиняемый так и не признал свою вину.