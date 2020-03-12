12.03.2020

2020-03-12 10:00:03

В Коврове сгорел брошенный в лесу трактор

Сообщение о том, что в микрорайоне Заря города Коврова горит лес, поступило на номер единой спасательной службы накануне, около трёх часов дня. Когда сотрудники спецслужб прибыли на место, оказалось, что горит не лес, а брошенный в лесу трактор. Возгорание было быстро ликвидировано. Никто не пострадал, сообщают Ковровские вести

Фото Ковровские вести