В Липецке из-за угрозы распространения коронавируса отменен крестный ход против коронавируса. Религиозные горожане планировали остановить инфекцию силой молитвы. Массовый автомобильный крестный ход был назначен на 15 марта.

В Липецке из-за угрозы распространения коронавируса отменен крестный ход против коронавируса. Религиозные горожане планировали остановить инфекцию силой молитвы. Массовый автомобильный крестный ход был назначен на 15 марта. Православные жители Липецка хотели совместно прочитать молебен у источника святителя Николая и страстотерпца царя Николая II, передает ГТРК "Липецк".Однако организатор шествия - подполковник и глава общины Святых Царственных мучеников Юрий Берников сообщил, что из-за введенного карантина молиться об исцелении заболевших коронавирусом придется из дома."В Липецке запрещены все массовые мероприятия, поэтому акафист, который должен был состояться 15 марта, отменяется. Просим в назначенное время провести акафисты в храмах и прочитать молитву по соглашению от болезни", — написал Юрий.Напомним, что с 10 марта в области введен режим повышенной готовности, а с 11 марта с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции был введен карантин. До особого распоряжения все массовые мероприятия в Липецке будут запрещены. Отметим, что новых заболевших в регионе зарегистрировано не было.Накануне глава Липецкой области Игорь Артамонов прокомментировал слухи о коронавирусе, которые распространяются в соцсетях. На своей странице в "Инстаграм" губернатор призвал липчан не поддаваться панике и доверять только официальным источникам.— Заболевших в нашей области всего трое, все — приехали из Италии. Они изолированы изолированы и проходят курс лечения. Те, кто контактировал с ними сейчас под медицинским наблюдением. Региональные службы работают слаженно и четко. Прошу вас не вестись не провокации и не поддаваться панике.Каковы первые симптомы заболевания коронавирусной инфекцией? Что следует предпринять в случае их выявления Насколько действенны средства народной медицины? Все подробности о заболевании, с которым сейчас борются буквально во всем мире, рассказал главный внештатный эпидемиолог Андрей Филатов.