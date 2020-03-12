По словам заявителя, двое неизвестных, угрожая предметами, похожими на пистолеты, похитили у него ключи от иномарки «БМВ», после чего скрылись в неизвестном направлении...

Оперативники уголовного розыска УВД по ЮВАО совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке сотрудников СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве и ФСБ России задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения.В отдел полиции обратился 34-летний местный житель. По словам заявителя, на Рязанском проспекте к нему подошли двое неизвестных и, угрожая предметами, похожими на пистолеты, похитили ключи от иномарки «БМВ», после чего скрылись на ней в неизвестном направлении.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых в Московской области. Им оказался 31-летний ранее судимый приезжий из ближнего зарубежья. В настоящее время похищенный автомобиль найден и возвращен законному владельцу.Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния. Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18