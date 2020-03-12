Москва подверглась нашествию енотов. Причина нашествия - нерадивые хозяева, заявил начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды российской столицы Сергей Бурмистров. В Центре реабилитации диких животных оказалось уже десять животных. Всех их подобрали на улицах Москвы.

Москва подверглась нашествию енотов. Причина нашествия — нерадивые хозяева, заявил начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды российской столицы Сергей Бурмистров. В Центре реабилитации диких животных оказалось уже десять животных. Всех их подобрали на улицах Москвы.Сергей Бурмистров предупреждал о енотонашествии еще в 2016 году, сообщает РИА Новости. Еноты в России – это пришельцы из Америки. В Москве в мороз в лесу енот не выживает, но в городе он всегда найдет для себя теплый подвал и будет в нем жить. Но в последние 10 лет еноты стали встречаться и в лесах на юге России.В списке запрещенных к содержанию частными лицами еноты не входят. Все контактные зоопарки, подчеркивает Бурмистров, заводили енотов. Часто и люди домой покупали такого зверька в качестве домашнего питомца. Но еноты лишь внешне милы: дрессировке они почти не поддаются и человеку не слишком-то и подчиняются. А в силу своей физиологии, в доме еноты могут дотянуться до всего. Кроме того, животное очень любопытно. Оно может открыть форточку и оказаться на улице. По деревьям еноты лазают также из любопытства. На высоте им комфортнее. К тому же еноты залезают на деревья, спасаясь от других хищников, например, уличных собак.Сергей Бурмистров поделился тем, как вести себя при встрече с этим опасным зверьком с острыми зубами, способными оставлять глубокие раны от укуса. Советы такие же, как при "общении" с безнадзорной собакой: не надо подходить, не надо провоцировать, даже подкармливать.Енот – наглый зверек, предупреждает Бурмистров. Если ему протягивают еду, но енот посчитает, что дали мало, то будет требовать еще, может полезть в карман. А когда вы будете его отталкивать, то может и укусить."Бешенство никто не отменял, — предупреждает Бурмистров. — Мое личное мнение: я бы убрал из списка запрещенных к содержанию частниками животных домашних лис, а енота – внес".Бурмистров предложил ввести ответственность, например, ввести в КоАП статью за выброс питомца на улицу.В феврале домашнего енота Маруся московские спасатели снимали с дерева на Измайловском шоссе. А енота Йокки, сбежавшего в Ленинградской области, нашли только через полтора месяца.